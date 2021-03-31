1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 192 ألفًا و639 إصابة.وأوضحت الوزارة- حسبما ذكرت وكالة أنباء "أركا" الأرمينية اليوم الأربعاء- أن هناك 459 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 173 ألفًا و64 متعافيًا.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3515 وفاة بينها 892 حالة توفت لإصابتهم بأمراض أخرى.