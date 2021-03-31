4 آلاف و682 إصابة جديدة بكورونا فى إندونيسيا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 4 آلاف و682 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إندونيسيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و505 آلاف و775 حالة.وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل 173 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 40 ألفا و754 حالة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في إندونيسيا بلغ 3 ملايين و330 ألفا و639 شخصا.