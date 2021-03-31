خبيرة موضة.. الترتر والمورد موضة فساتين سهرة ربيع 2021
الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:14 ص
هويدا سعيدطباعة
نحن الأن في فصل الربيع الذى يتميز بالبهجة، خاصة في اختيار الملابس، ودائما ما يعودنا هذا الفصل على الألوان الزاهية.
وبحسب خبيرة الموضة دينا إسماعيل، فإن ربيع 2021 يحمل كثيرا من الموضة، خاصة الملابس السهرة التي تعتبر من أكثر فصول السنة الاستمتاع بالخروجات ليلا.
فساتين الترتر
تعود بقوة في ربيع 2021 ملابس السهرة بالترتر، وهي من الصيحات التي لا غنى عنها في السهرات.
الفساتين ذات النقوشات الموردة
لا يخلو فصل الربيع من كل عام من الملابس الموردة، وتصدر في ربيع 2021، فساتين السهرة الموردة موضة هذا العام، والتي تتميز بالألوان المبهجة المتداخلة.
الفساتين المستقيمة
تعتبر الفساتين ذات القصة المستقيمة موضة ربيع 2021، والتي تبرز جمالك وأنوثتك، والتي تعد من ضمن الإطلالات التي تكون متواجدة في كل عام.
فساتين بقصة ملتفة
وتعود القصة الملتفة حول الجسم مرة أخرى في فساتين سهرة ربيع 2021، والتي تعتبر موضة من التسعينيات والتي أصبحت موضة هذا العام.
الأكمام منفوخة
تتربع الفساتين ذات الأكمام المنفوخة على عرش موضة ربيع 2021 والتي تكون بالألون المبهجة، وهي موضه من فترة الثمنينيات وتعود مجددًا هذا العام.
الألوان الموحدة
تعتبر الإطلالات الموحدة أبرز صيحات موضة سهرات 2021، والتي تربعت على عرش الموضة خاصة باللون الأسود.
فساتين عالية الخصر
تعود أيضا موضة الخصر العالي في فساتني السهر في موضة ربيع 2021، والتي تتميز بالراحة في أرتدائها.
وبحسب خبيرة الموضة دينا إسماعيل، فإن ربيع 2021 يحمل كثيرا من الموضة، خاصة الملابس السهرة التي تعتبر من أكثر فصول السنة الاستمتاع بالخروجات ليلا.
فساتين الترتر
تعود بقوة في ربيع 2021 ملابس السهرة بالترتر، وهي من الصيحات التي لا غنى عنها في السهرات.
الفساتين ذات النقوشات الموردة
لا يخلو فصل الربيع من كل عام من الملابس الموردة، وتصدر في ربيع 2021، فساتين السهرة الموردة موضة هذا العام، والتي تتميز بالألوان المبهجة المتداخلة.
الفساتين المستقيمة
تعتبر الفساتين ذات القصة المستقيمة موضة ربيع 2021، والتي تبرز جمالك وأنوثتك، والتي تعد من ضمن الإطلالات التي تكون متواجدة في كل عام.
فساتين بقصة ملتفة
وتعود القصة الملتفة حول الجسم مرة أخرى في فساتين سهرة ربيع 2021، والتي تعتبر موضة من التسعينيات والتي أصبحت موضة هذا العام.
الأكمام منفوخة
تتربع الفساتين ذات الأكمام المنفوخة على عرش موضة ربيع 2021 والتي تكون بالألون المبهجة، وهي موضه من فترة الثمنينيات وتعود مجددًا هذا العام.
الألوان الموحدة
تعتبر الإطلالات الموحدة أبرز صيحات موضة سهرات 2021، والتي تربعت على عرش الموضة خاصة باللون الأسود.
فساتين عالية الخصر
تعود أيضا موضة الخصر العالي في فساتني السهر في موضة ربيع 2021، والتي تتميز بالراحة في أرتدائها.