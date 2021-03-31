خبيرة موضة.. الترتر والمورد موضة فساتين سهرة ربيع 2021

فساتين الترتر



الفساتين ذات النقوشات الموردة



الفساتين المستقيمة



فساتين بقصة ملتفة



الأكمام منفوخة



الألوان الموحدة



فساتين عالية الخصر



نحن الأن في فصل الربيع الذى يتميز بالبهجة، خاصة في اختيار الملابس، ودائما ما يعودنا هذا الفصل على الألوان الزاهية.وبحسب خبيرة الموضة دينا إسماعيل، فإن ربيع 2021 يحمل كثيرا من الموضة، خاصة الملابس السهرة التي تعتبر من أكثر فصول السنة الاستمتاع بالخروجات ليلا.تعود بقوة في ربيع 2021 ملابس السهرة بالترتر، وهي من الصيحات التي لا غنى عنها في السهرات.لا يخلو فصل الربيع من كل عام من الملابس الموردة، وتصدر في ربيع 2021، فساتين السهرة الموردة موضة هذا العام، والتي تتميز بالألوان المبهجة المتداخلة.تعتبر الفساتين ذات القصة المستقيمة موضة ربيع 2021، والتي تبرز جمالك وأنوثتك، والتي تعد من ضمن الإطلالات التي تكون متواجدة في كل عام.وتعود القصة الملتفة حول الجسم مرة أخرى في فساتين سهرة ربيع 2021، والتي تعتبر موضة من التسعينيات والتي أصبحت موضة هذا العام.تتربع الفساتين ذات الأكمام المنفوخة على عرش موضة ربيع 2021 والتي تكون بالألون المبهجة، وهي موضه من فترة الثمنينيات وتعود مجددًا هذا العام.تعتبر الإطلالات الموحدة أبرز صيحات موضة سهرات 2021، والتي تربعت على عرش الموضة خاصة باللون الأسود.تعود أيضا موضة الخصر العالي في فساتني السهر في موضة ربيع 2021، والتي تتميز بالراحة في أرتدائها.