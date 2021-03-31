رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوم.. مشاكل شركات المقاولات تحت قبة مجلس النواب

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:42 ص
حسن عبد العزيز
حسن عبد العزيز
علا العلاف
طباعة
تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أهم المشكلات والعقبات التى تواجه قضايا المقاولات بالخارج، وأهمها نشاط تصدير المقاولات إلى الدول الإفريقية وكيفية العمل على إزالتها، حتى يمكن أن يكون قطاع المقاولات سبب فى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية سواء من تنفيذ المشروعات بدول القارة السمراء.

ويعقد الاجتماع بحضور المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، ورئيس الاتحاد المصري لمقاول، ومندوبين عن البنك المركز، وممثلًا عن وزارة الخارجية وعضوين من مجلس إدارة اتحاد المقاولين، وأيضًا يضم الحضور مندوبي المحلق التجاريين بالسفارات بالخارج والمفوضية التجارية.

وقال «عبدالعزيز» في تصريحات لـ«الدستور»، إن هناك العديد من العقابان التعجيزية التى تسبب في عدم انتشار المئات من شركات المقاولات المصرية خارج الحدود، الأمر الذي يحرم الدولة من مليارات الدولارات، وكذلك من تسويق مواد البناء المصرية، وأيضًا من خلق فرص عمل في الخارج.

وأضاف أن هناك مغالاة في رسوم توثيق سابقة الخبرة وميزانية آخر 3 سنوات الراغبة في العمل في الخارج، وذلك بماموريات الشهر العقاري والتوثيق قبل ختمها من وزارة الخارجية، وأنه جرى حل هذه المشكلة بالقانون رقم 163 لسنة 2019، وذلك بتعديل رسوم التوثيق بالشهر العقاري.

وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي إلى أن مبالغة البنوك في تغطية خطابات الضمان التى قد تصل إلي 120%، وكذلك ارتفاع الفائدة على التمويل، بالإضافة إلى أن مبالغة شركات التأمين المصرية في التأمين على المشروعات والمعدات المملوكة والخاصة بشركات المقاولات العاملة بالخارج، فضلًا عن عدم تمثيل اتحاد المقاولين بمجالس رجال الأعمال بين مصر والدول الأخرى، والتي حتي الآن لم يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة.

موضوعات متعلقة

«حصة مصر من مياه النيل خط أحمر».. تأكيد السيسى يتصدر اهتمامات صحف اليوم

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

«عودة الملك».. خطة تشغيل ثلاث محالج قطن جديدة للمنافسة عالميًا (خاص)

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة


الصور

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

خبراء يعربون عن مخاوفهم من تحول أولمبياد طوكيو لبؤرة انتشار كورونا

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى

وبينار حول اليوم العالمى للسعادة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

مصر والفلبين ضمن مبادرة علاقات ثقافية بالأعلى للثقافة.. الليلة

ياسمين فؤاد: الحفاظ على البيئة يحتاج إلى التعاون