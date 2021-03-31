اليوم.. مشاكل شركات المقاولات تحت قبة مجلس النواب

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أهم المشكلات والعقبات التى تواجه قضايا المقاولات بالخارج، وأهمها نشاط تصدير المقاولات إلى الدول الإفريقية وكيفية العمل على إزالتها، حتى يمكن أن يكون قطاع المقاولات سبب فى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية سواء من تنفيذ المشروعات بدول القارة السمراء.ويعقد الاجتماع بحضور المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، ورئيس الاتحاد المصري لمقاول، ومندوبين عن البنك المركز، وممثلًا عن وزارة الخارجية وعضوين من مجلس إدارة اتحاد المقاولين، وأيضًا يضم الحضور مندوبي المحلق التجاريين بالسفارات بالخارج والمفوضية التجارية.وقال «عبدالعزيز» في تصريحات لـ«الدستور»، إن هناك العديد من العقابان التعجيزية التى تسبب في عدم انتشار المئات من شركات المقاولات المصرية خارج الحدود، الأمر الذي يحرم الدولة من مليارات الدولارات، وكذلك من تسويق مواد البناء المصرية، وأيضًا من خلق فرص عمل في الخارج.وأضاف أن هناك مغالاة في رسوم توثيق سابقة الخبرة وميزانية آخر 3 سنوات الراغبة في العمل في الخارج، وذلك بماموريات الشهر العقاري والتوثيق قبل ختمها من وزارة الخارجية، وأنه جرى حل هذه المشكلة بالقانون رقم 163 لسنة 2019، وذلك بتعديل رسوم التوثيق بالشهر العقاري.وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي إلى أن مبالغة البنوك في تغطية خطابات الضمان التى قد تصل إلي 120%، وكذلك ارتفاع الفائدة على التمويل، بالإضافة إلى أن مبالغة شركات التأمين المصرية في التأمين على المشروعات والمعدات المملوكة والخاصة بشركات المقاولات العاملة بالخارج، فضلًا عن عدم تمثيل اتحاد المقاولين بمجالس رجال الأعمال بين مصر والدول الأخرى، والتي حتي الآن لم يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة.