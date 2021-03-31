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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:50 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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ذكرت هيئة ميناء دمياط، أن حركة تداول السفن بالميناء شملت 27 سفينة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة- في بيان اليوم الأربعاء- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33 ألفا و857 طنا شملت 19 ألفا و944 طن فوسفات و6713 طن رمل و11 ألف طن يوريا و200 طن علف بنجر، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47 ألفا و817 طنا شملت 27 ألفا و178 طن ذرة و1027 طن نواتج ذرة و7 آلاف طن فول صويا و6 آلاف و995 طن حديد و3 آلاف و510 أطنان زيت طعام و2107 أطنان خشب زان.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 750 حاوية مكافئة شملت خضراوات "بطاطس وخس وفاصوليا وفلفل" وحاصلات زراعية "برسيم وحمص وسمسم وكراوية وليمون" وفاكهة "فراولة وبرتقال"، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وأمريكا ومالطا وروسيا وإسبانيا وإيطاليا، بينما بلغت حاويات الوارد 230 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 1478 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 17 ألفا و270 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 188 ألفا و318 طنا، وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1316 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 3 آلاف و869 شاحنة.

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