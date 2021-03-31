القاهرة: ننفذ آخر أعمال الإزالات في محور «شينزو آبي» (صور)

قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المرحلة الحالية في تنفيذ محور "شينزو آبي" هي آخر مراحل أعمال الإزالة.وأوضح نائب محافظ القاهرة لـ"الدستور" أن أجهزة المنطقة الشرقية تنفذ حاليا آخر ملاحظات الهيئة الهندسية لبدء العمل في تنفيذ المحور.وأكد أن المحافظة تقوم بتعويض قاطني مدينة الأمل حاليا "الهجانة سابقا" بوحدات في "المحروسة 2"، كاملة الأثاث، حسب تكليفات الإدارة السياسية بتوفير حياة كريمة.وتقوم أجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة بتنفيذ أعمال محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس وتقوم بالإزالة ورفع المخلفات بتواجد العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، واللجان التنفيذية المختصة وقسم شرطة مدينة نصر وشرطة المرافق.