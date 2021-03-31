3 آلاف و906 إصابات جديدة و45 وفاة بكورونا فى بلجيكا

سجلت بلجيكا 3 آلاف و906 حالات إصابة جديدة، و45 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو" وفقا لقناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأربعاء، أنه يوجد 2818 حالة حاليا بالمستشفيات، منها 738 مريضا بالعناية المركزة.وأشار إلى أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم تسجيل 876 ألفا و842 إصابة حتى الآن، في حين بلغت حصيلة الوفيات 22 ألفا و966 شخصا.يذكر أن 397 ألفا و679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في بلجيكا، بينما حصل 260 ألفا و514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.