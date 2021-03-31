حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 31 مارس 2021

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:مهنيًا: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.عاطفيًا: يوم إيجابيّ؛ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، المطلوب الكثير من الديبلوماسية في التعاطي.مهنيًا: حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع أحد العقود، انتبه للتفاصيل.عاطفيًا: التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه.صحيًا: ثمة ما يشير إلى قضية صحية تحتاج معها إلى الرعاية المتواصلة والدقيقة.مهنيًا: يوم مهم يعطيك النشاط والحب والحماس وتتلقى الهدايا القدرية والدعم المادي، تُتاح لك فرص مالية في بلدان غربية أو مع بعض الغرباء والأجانب.عاطفيًا: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.صحيًا: عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجًا وصعوبة.مهنيًا: تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة، وتعيد جدولة مشاريعك المستقبلية؛ كي تختار منها الأفضل لك.عاطفيًا: ابتعد عن النقاشات، ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة.صحيًا: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك.مهنيًا: كن حذرًا جدًا ومتحفظًا، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة، ما يتوجب عليك المزيد من الوعي والإدراك والمواجهة الشرسة أحيانًا.عاطفيًا: كن أكثر لطفًا مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهمًا لوضعك عمومًا.صحيًا: الإكثار من تناول المكسّرات والمشروبات الروحية يضر كثيرًا بالكبد.مهنيًا: تنتظرك تطوّرات مهمة في هذا اليوم الواعد، حيث يبتسم لك الحظ، ويحمل لك وعودًا ومفاجآت مهنية ومشاريع عديدة.عاطفيًا: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراها فيه، وامهله بعض الوقت وسترى أمامك إنسانًا مغايرًا كليًا.صحيًا: لا جدال ولا نقاش في أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض.مهنيًا: تكون أنت الرابح الأكبر في هذا اليوم تحت التأثيرات الجيدة والرابحة من البيت الثاني بيت المال يكافئك الحظ ويساعدك ويحمل البيك مكاسب وأرباح مالية ومعنوية.عاطفيًا: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما، لكن بحكمتكما تتوصلان إلى ما تتوخيانه.صحيًا: احم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة.مهنيًا: تطل على فرص وثمار كثيرة في العمل في هذا اليوم تحت تأثير القمر المتنقل في برجك، الذي يوفر لك مشروعا مهما.عاطفيًا: أنت محظوظ بشريك يحاول مساعدتك في أحلك الظروف ويطرح التحديات، فتجد نفسك وسط حالة ممتازة.صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام.مهنيًا: قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك.عاطفيًا: اليوم الأخير من الشهر يحمل ظروفًا سهلة، وقد تعيد لمّ الشمل وتقرّب المسافة بينك وبين الشريك.صحيًا: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة تحديات هذا اليوم.مهنيًا: يحمل لك هذا اليوم ظروفا مناسبة تسهل أوضاعك المالية، قد تحصل على سلفة أو دين أو مساعدة مالية لا تخف من المجازفة.عاطفيًا: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.صحيًا: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.مهنيًا: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن.عاطفيًا: الوضع العاطفي يشهد جدالًا وخلافًا لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.مهنيًا: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.عاطفيًا: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر.صحيًا: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.