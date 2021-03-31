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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 31 مارس 2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:06 ص
الأبراج
الأبراج
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.
عاطفيًا: يوم إيجابيّ؛ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.
صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، المطلوب الكثير من الديبلوماسية في التعاطي.

الثور
مهنيًا: حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع أحد العقود، انتبه للتفاصيل.
عاطفيًا: التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه.
صحيًا: ثمة ما يشير إلى قضية صحية تحتاج معها إلى الرعاية المتواصلة والدقيقة.

الجوزاء
مهنيًا: يوم مهم يعطيك النشاط والحب والحماس وتتلقى الهدايا القدرية والدعم المادي، تُتاح لك فرص مالية في بلدان غربية أو مع بعض الغرباء والأجانب.
عاطفيًا: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.
صحيًا: عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجًا وصعوبة.

السرطان
مهنيًا: تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة، وتعيد جدولة مشاريعك المستقبلية؛ كي تختار منها الأفضل لك.
عاطفيًا: ابتعد عن النقاشات، ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة.
صحيًا: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك.

الأسد
مهنيًا: كن حذرًا جدًا ومتحفظًا، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة، ما يتوجب عليك المزيد من الوعي والإدراك والمواجهة الشرسة أحيانًا.
عاطفيًا: كن أكثر لطفًا مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهمًا لوضعك عمومًا.
صحيًا: الإكثار من تناول المكسّرات والمشروبات الروحية يضر كثيرًا بالكبد.

العذراء
مهنيًا: تنتظرك تطوّرات مهمة في هذا اليوم الواعد، حيث يبتسم لك الحظ، ويحمل لك وعودًا ومفاجآت مهنية ومشاريع عديدة.
عاطفيًا: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراها فيه، وامهله بعض الوقت وسترى أمامك إنسانًا مغايرًا كليًا.
صحيًا: لا جدال ولا نقاش في أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض.

الميزان
مهنيًا: تكون أنت الرابح الأكبر في هذا اليوم تحت التأثيرات الجيدة والرابحة من البيت الثاني بيت المال يكافئك الحظ ويساعدك ويحمل البيك مكاسب وأرباح مالية ومعنوية.
عاطفيًا: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما، لكن بحكمتكما تتوصلان إلى ما تتوخيانه.
صحيًا: احم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة.

العقرب
مهنيًا: تطل على فرص وثمار كثيرة في العمل في هذا اليوم تحت تأثير القمر المتنقل في برجك، الذي يوفر لك مشروعا مهما.
عاطفيًا: أنت محظوظ بشريك يحاول مساعدتك في أحلك الظروف ويطرح التحديات، فتجد نفسك وسط حالة ممتازة.
صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام.

القوس
مهنيًا: قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك.
عاطفيًا: اليوم الأخير من الشهر يحمل ظروفًا سهلة، وقد تعيد لمّ الشمل وتقرّب المسافة بينك وبين الشريك.
صحيًا: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة تحديات هذا اليوم.

الجدي
مهنيًا: يحمل لك هذا اليوم ظروفا مناسبة تسهل أوضاعك المالية، قد تحصل على سلفة أو دين أو مساعدة مالية لا تخف من المجازفة.
عاطفيًا: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.
صحيًا: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.

الدلو
مهنيًا: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن.
عاطفيًا: الوضع العاطفي يشهد جدالًا وخلافًا لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.
صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.

الحوت
مهنيًا: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.
عاطفيًا: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر.
صحيًا: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.

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