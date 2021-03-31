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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل الزيتون المخلل في المنزل

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:57 ص
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
هويدا سعيد
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يحظى طبق المخلل على السفرة في شهر رمضان بمكانة كبيرة فى قلوب المصريين، ويعتبر من الأطباق الرئيسية على السفرة، حيث يعتبر من المقبلات التي لا غنى عنها، خاصة الزيتون، ونقدم في السطور التالية طريقة عمل الزيتون المخلل في المنزل بطريقة صحيحة بحسب موقع "thespruceeats".

الطريقة
- اشطف الزيتون جيدًا وتخلص من أي كدمات.
- تقطيع كل زيتون بالطول من 1 إلى 3 مرات.
- ضع الزيتون في وعاء.
- غطي الزيتون بالماء البارد.
- ضع طبقًا أصغر قليلًا من الحافة فوق الزيتون.
- قم بوزن الطبق ببعض الأشياء الثقيلة لإبقاء الزيتون مغمورًا في جميع الأوقات.
- اتركي الزيتون ينقع في الماء لمدة ثلاثة أيام.
- صفي الزيتون في مصفاة وأعده إلى القدر.

تحضير المحلول
- إذابة 3 ملاعق كبيرة من الملح في 1 لتر من الماء.
- صب المحلول الملحي فوق الزيتون.
- اترك لمدة أسبوع.
- صفي الزيتون مرة أخرى وكرر المحلول الملحي بنفس القياساتواتركيه لمدة أسبوع.
- كرر عملية الشطف والمحلول الملحي مرتين أخريين، 4 مرات إجمالًا، مما ينتج عنه أربعة أسابيع من النقع في ماء مملح بالإضافة إلى ثلاثة أيام من الغمر الأولي في الماء العادي.
- صفي الزيتون وانقله لتنظيف برطمانات زجاجية
- اصنع محلول ملحي من ملعقة طعام ملح و1 لتر ماء.
- يُضاف خل التفاح ويُسكب المحلول الملحي فوق الزيتون في البرطمانات.
- قم بتغطية الزيتون المملح بإحكام واحفظه في الثلاجة ستتحسن النكهة.

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