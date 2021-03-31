الطريقة



تحضير المحلول



يحظى طبق المخلل على السفرة في شهر رمضان بمكانة كبيرة فى قلوب المصريين، ويعتبر من الأطباق الرئيسية على السفرة، حيث يعتبر من المقبلات التي لا غنى عنها، خاصة الزيتون، ونقدم في السطور التالية طريقة عمل الزيتون المخلل في المنزل بطريقة صحيحة بحسب موقع "thespruceeats".- اشطف الزيتون جيدًا وتخلص من أي كدمات.- تقطيع كل زيتون بالطول من 1 إلى 3 مرات.- ضع الزيتون في وعاء.- غطي الزيتون بالماء البارد.- ضع طبقًا أصغر قليلًا من الحافة فوق الزيتون.- قم بوزن الطبق ببعض الأشياء الثقيلة لإبقاء الزيتون مغمورًا في جميع الأوقات.- اتركي الزيتون ينقع في الماء لمدة ثلاثة أيام.- صفي الزيتون في مصفاة وأعده إلى القدر.- إذابة 3 ملاعق كبيرة من الملح في 1 لتر من الماء.- صب المحلول الملحي فوق الزيتون.- اترك لمدة أسبوع.- صفي الزيتون مرة أخرى وكرر المحلول الملحي بنفس القياساتواتركيه لمدة أسبوع.- كرر عملية الشطف والمحلول الملحي مرتين أخريين، 4 مرات إجمالًا، مما ينتج عنه أربعة أسابيع من النقع في ماء مملح بالإضافة إلى ثلاثة أيام من الغمر الأولي في الماء العادي.- صفي الزيتون وانقله لتنظيف برطمانات زجاجية- اصنع محلول ملحي من ملعقة طعام ملح و1 لتر ماء.- يُضاف خل التفاح ويُسكب المحلول الملحي فوق الزيتون في البرطمانات.- قم بتغطية الزيتون المملح بإحكام واحفظه في الثلاجة ستتحسن النكهة.