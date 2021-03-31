أمريكا وألمانيا أكبر المستثمرين في تطوير لقاحات كورونا

صنفت الولايات المتحدة وألمانيا من أكبر الجهات المانحة في تطوير لقاحات كورونا بفارق كبير، بحسب قائمة أعدها مركز الصحة العالمية في معهد الدراسات الدولية والتطوير بجنيف، إذ خصص البلدان معا 3.7 مليار دولار لهذا الغرض.ووفقا للبيانات التي نُشرت اليوم الأربعاء، استثمرت الولايات المتحدة قرابة 2.2 مليار دولار من خزينة الدولة في ذلك، بينما بلغت قيمة استثمارات ألمانيا 1.5 مليار دولار.وجاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت قيمتها نصف مليار دولار.وشملت قائمة المركز على استثمارات في تطوير اللقاحات المضادة لكورونا بلغ إجمالي قيمتها 5.9 مليار دولار.