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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات والبرازيل تسعيان لتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:56 ص
ريم بنت إبراهيم الهاشمي
ريم بنت إبراهيم الهاشمي
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أشادت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي بالإمارات، بتطور العلاقات الثنائية مع البرازيل، مشيرة إلى أن هذه العلاقات شهدت دفعة قوية عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى الإمارات في أكتوبر 2019.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال ترؤس ريم الهاشمي والسفير أوتافيو برانديلي، الأمين العام للشئون الخارجية في البرازيل، أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين الإمارات والبرازيل، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث أكدت الهاشمي على النمو الملحوظ بمستوى التجارة بين البلدين، مشيرة إلى زيادة التجارة غير النفطية بنسبة 13% بين عامي 2018 و2019.

وعبّرت الهاشمي عن تفاؤل الإمارات بتطور العلاقات الإماراتية البرازيلية، مشيرة إلى تطلع البلدين لتعزيز المصالح المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مرحبة بالمزيد من التعاون مع البرازيل للتغلب على عدد من التحديات الدولية الحاسمة، وإن الإمارات تساند البرازيل في حربها ضد "كوفيد-19"، وستبذل كل ما في وسعها لدعم ومساعدة الشعب البرازيلي خلال هذه الفترة الصعبة.

من جانبه، أعرب أوتافيو برانديلي عن ارتياحه لعقد اللقاء وللجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا التزام بلاده بتعميق التعاون مع الإمارات على مختلف الأصعدة.

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