انطلاق امتحانات مارس للصف السادس الابتدائى

30 مارس الجاري

يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي، امتحان شهر مارس، اليوم الأربعاء، وهو الأول بالفصل الدراسي الثاني.وكان أول امتحانات صفوف النقل الشهرية للفصل الدراسي الثاني، قد انطلق أمس الأول الإثنين، حيث توجه تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي لأداء امتحانات المجمعة وفق منظومة الاسئلة الاختيار بين المتعدد.وتابعت مديريات التربية والتعليم الامتحانات في المحافظات من خلال غرف العمليات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومطابقة الأسئلة لمواصفات المركز القومي للامتحانات.يذكر أن الامتحانات النقل الشهرية بداية من الصف الرابع الابتدائي حتي الثاني الإعدادي يخوضها ما يصل إلى 8 ملايين طالب وطالبة.وبالمرحلة الإعدادية، أدي طلاب الصف الأول الإعدادي أول امتحاناتهم الشهرية المجمعة أمس الأول الإثنين، وطلاب الصف الثاني الإعدادي، أمس الثلاثاء،أيضًا، بنظام الورقة المجمعة.جدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2021، قد انطلق منذ نحو أسبوعين، 10 مارس الماضي، وسط إجراءات احترازية وقائية من تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث توجه 23 مليون طالب وطالبة للدراسة في 60 ألف مدرسة بمحافظات الجمهورية بمختلف الصفوف الدراسية للتعليم ما قبل الجامعي.