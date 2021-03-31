بلغاريا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

سجلت بلغاريا 5176 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ بدء الجائحة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 338 ألفا و426 حالة.وذكرت وزارة الصحة البلغارية- في بيان لها نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 20 ألفا و455 فحصًا.وأضافت أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 155 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و68 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، تماثل 3219 شخصا للشفاء ووصل إجمالي المتعافين إلى 255 ألفا و692 شخصا.وأفادت وزارة الصحة البلغارية بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم بالمستشفيات بلغ 9 آلاف و811 شخصا من بينهم 748 في وحدات العناية المركزة.وأضافت أن عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا يبلغ 69 ألفا و666 شخصا.