وزير الخارجية الماليزى يزور الصين غدًا

يصل وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين إلى الصين، غدًا الخميس، في زيارة تستمر يومين، وفقا لبيان صادر عن وزارته، اليوم الأربعاء.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن زيارة الوزير الماليزي تأتي تلبية لدعوة من نظيره الصيني وانج يي، الذي زار ماليزيا في أكتوبر من العام الماضي.ويناقش الجانبان مبادرات لمزيد من التعاون على أجندة ما بعد الوباء مثل تسهيل السفر عبر الحدود وتعزيز التعاون في مجال اللقاحات.