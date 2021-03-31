72.8 ألف جرعة فى اليوم.. أستراليا: أرقام قياسية فى تطعيمات كورونا

قال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، إن بلاده حققت رقما قياسيا في عدد التطعيمات بلقاح فيروس كورونا يوم أمس.وأضاف هانت- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الأربعاء- "أنه تم إعطاء 72 ألفًا و826 جرعة في غضون الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي التطعيمات 670 ألفًا و369 جرعة".وأعرب عن سعادته بعد تطعيم أكثر من 99 ألف شخص في دور رعاية المسنين، إلى جانب 848 مرافقا للمسنين، كما حصل 279 شخصا على الجرعة الثانية من اللقاح.