مواعيد امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب المدارس، ضمن امتحانات الشهور التي تقييم بها الطلاب بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 20202021.وقررت الوزارة، أن يؤدي طلاب الصفوف من 4 ابتدائي حتى الثاني الإعدادي، امتحانات شهر مارس وأبريل ومايو في شكل امتحان واحد مجمع متعدد التخصصات في جميع المواد.وحددت الوزارة مواعيد امتحان شهر أبريل في المواعيد التالية:رابعه ابتدائي: 28 أبريلخامسة إبتدائي: 26 أبريلسادسة ابتدائى: 27 أبريلالصف الأول الإعدادي: 28 أبريلالصف الثاني الإعدادي: 26 أبريلجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أن جميع الامتحانات التي كان مقررا عقدها يوم 25 ابريل، سوف يتم تأجيلها ليوم الاربعاء 28 أبريل 2021، مراعاة لأعياد الأقباط.