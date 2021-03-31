رئيس نظافة القاهرة يتفقد مسار المومياوات سيرًا على الأقدام

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، خط سير المومياوات من كوبري العاشر من مصر القديمة إلى متحف الحضارات بمصر القديمة سيرًا على الأقدام.وتفقد خلالها أعمال النظافة بنطاق خط السير يرافقه المستشار ممدوح اليماني والعميد محمود أبوبيه رئيس المركزية للنظافة ومديري المنطقة الجنوبية ورؤساء الأفرع وطلب منهم سرعة الانتهاء من رفع الملاحظات البسيطة الموجودة من كوبري العاشر وحتى محور كباري الحضارات.وتفقد رئيس الهيئة أعمال التجميل بخط السير، وطلب من مهندسي التجميل بقيادة المهندسة مني صبري رئيس المركزية للتجميل سرعة الانتهاء من تجميل بعض الأماكن في مداخل العمارات أمام متحف الحضارات والانتهاء من الجزيرة الوسطى أمام نادي الأبطال بمنطقة الخيالة أول صلاح سالم.وتفقد أيضًا أعمال الإنارة والإضاءة تحت إشراف المهندس مصطفى إمام رئيس الإدارة المركزية للإنارة بطول خط السير في جميع الاتجاهات.وكلف «الشرشابي» بمتابعة إعادة دهانات بعض البلاعات والأعمدة، كما تفقد أعمال الإنشاءات والدهانات وتركيب أسوار منطقة مصر القديمة بواسطة الورش الإنتاجية للهيئة، وطلب منهم سرعة الانتهاء من عمل بنرات تجميلية لسد بعض الفتحات في الأسوار الخارجية أسفل الإزالات بمصر القديمة.