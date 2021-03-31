مع قرب رمضان.. 10 فوائد مذهلة للكركديه

ونرصد بحسب موقع " oprahdaily" أهمية مشروب الكركدية خلال شهر رمضان:



غني بمضادات الأكسدة



مفيدا لقلبك



تقليل مستويات الكوليسترول



يساعد في أنقاص الوزن



يقلل الرغبة لتناول الطعام



يمكن صنع كوكتيلًا منخفض السعرات الحرارية



قد يساعد الكركديه على الهضم



يقوي الكركديه جهاز المناعة



مفيد للكليتين



مفيد للكبد



مع قرب رمضان يسعى الكثير إلى تجهيزات رمضان، والتي تبدأ من الأن، ومن أهم الأشياء التي يتم تحضيرها المشروبات، والتي تعتبر الشيئ الأساسي على مائدة الأفطار في شهر رمضان، ومن أشهر تلك المشروبات هو الكركدية.هذا المشروب الخالي من الكافيين هو مصدر كبير لمضادات الأكسدة، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل الضرر التأكسدي.أظهرت الدراسات أن شرب شاي الكركديه له فوائد صحية للقلب، مثل خفض ضغط الدم.أظهرت إحدى الدراسات أن الكركديه يزيد الكوليسترول الحميد (الجيد)، ويقلل من الكوليسترول الضار (الضار) والدهون الثلاثية.يمكن أن يلعب دورًا بفضل خصائصه المدرة للبول، هو أنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، مع اتباع نظام غذائي سليم.هذا من الرائع شربه بعد العشاء عندما يكون لديك طعم لشيء حلو، حيث إنه يمكن أن يساعد في التخلص من هذه الرغبة الشديدة لأنه يغير المذاق في فمك لأنه لاذع.إذا كنت تبحث عن مشروب مخمور مع ركلة صحية، فإن الكركديه هو قاعدة مثالية من السانجريا. أو أضفه إلى الفودكا مع عصير الليمون والعسل، وستحصل على بيف منعش للبالغين.تزيد مدرات البول من كمية الماء والملح التي تُطرد من الجسم على شكل بول لقد ثبت أن الكركديه يعمل كمدر طبيعي للبول، حيث يسحب الملح من الجسم وهي آلية يتم من خلالها خفض ضغط الدم.شرب الكركدية قد يمنع الزكام، هذا لأن الكركديه يحتوي على فيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوي نعلم أنه مسؤول عن الحفاظ على صحة جهاز المناعة لدينا.إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران قيمت الكركديه كطريقة لمنع بلورات أكسالات الكالسيوم من التحول إلى حصوات في الكلى.أظهرت كل من الدراسات التي أجريت على الإنسان والحيوان أن الكركديه قد يمنع تلف الكبدو أظهر البعض علامات منخفضة لتلف الكبد وأظهر البعض تركيزًا متزايدًا من إنزيمات إزالة السموم في الكبد.