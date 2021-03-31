رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مع قرب رمضان.. 10 فوائد مذهلة للكركديه

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:17 ص
الكركديه
الكركديه
هويدا سعيد
طباعة
مع قرب رمضان يسعى الكثير إلى تجهيزات رمضان، والتي تبدأ من الأن، ومن أهم الأشياء التي يتم تحضيرها المشروبات، والتي تعتبر الشيئ الأساسي على مائدة الأفطار في شهر رمضان، ومن أشهر تلك المشروبات هو الكركدية.

ونرصد بحسب موقع " oprahdaily" أهمية مشروب الكركدية خلال شهر رمضان:

غني بمضادات الأكسدة
هذا المشروب الخالي من الكافيين هو مصدر كبير لمضادات الأكسدة، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل الضرر التأكسدي.

مفيدا لقلبك
أظهرت الدراسات أن شرب شاي الكركديه له فوائد صحية للقلب، مثل خفض ضغط الدم.

تقليل مستويات الكوليسترول
أظهرت إحدى الدراسات أن الكركديه يزيد الكوليسترول الحميد (الجيد)، ويقلل من الكوليسترول الضار (الضار) والدهون الثلاثية.

يساعد في أنقاص الوزن
يمكن أن يلعب دورًا بفضل خصائصه المدرة للبول، هو أنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، مع اتباع نظام غذائي سليم.

يقلل الرغبة لتناول الطعام
هذا من الرائع شربه بعد العشاء عندما يكون لديك طعم لشيء حلو، حيث إنه يمكن أن يساعد في التخلص من هذه الرغبة الشديدة لأنه يغير المذاق في فمك لأنه لاذع.

يمكن صنع كوكتيلًا منخفض السعرات الحرارية
إذا كنت تبحث عن مشروب مخمور مع ركلة صحية، فإن الكركديه هو قاعدة مثالية من السانجريا. أو أضفه إلى الفودكا مع عصير الليمون والعسل، وستحصل على بيف منعش للبالغين.

قد يساعد الكركديه على الهضم
تزيد مدرات البول من كمية الماء والملح التي تُطرد من الجسم على شكل بول لقد ثبت أن الكركديه يعمل كمدر طبيعي للبول، حيث يسحب الملح من الجسم وهي آلية يتم من خلالها خفض ضغط الدم.

يقوي الكركديه جهاز المناعة
شرب الكركدية قد يمنع الزكام، هذا لأن الكركديه يحتوي على فيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوي نعلم أنه مسؤول عن الحفاظ على صحة جهاز المناعة لدينا.

مفيد للكليتين
إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران قيمت الكركديه كطريقة لمنع بلورات أكسالات الكالسيوم من التحول إلى حصوات في الكلى.

مفيد للكبد
أظهرت كل من الدراسات التي أجريت على الإنسان والحيوان أن الكركديه قد يمنع تلف الكبدو أظهر البعض علامات منخفضة لتلف الكبد وأظهر البعض تركيزًا متزايدًا من إنزيمات إزالة السموم في الكبد.

موضوعات متعلقة

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

حبس زوج إسراء عماد وضبط وإحضار شقيقه ووالدته

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

السكة الحديد توضح طريقة حجز التذاكر عبر الهاتف (صور)

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يعربون عن مخاوفهم من تحول أولمبياد طوكيو لبؤرة انتشار كورونا

روسيا تسجل أول لقاح لحماية الحيوانات من كوفيد-19

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

اكتشاف بئر بهيكل خشبى عمره ألفا عام شمالى الصين

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى

وبينار حول اليوم العالمى للسعادة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

مصر والفلبين ضمن مبادرة علاقات ثقافية بالأعلى للثقافة.. الليلة

ياسمين فؤاد: الحفاظ على البيئة يحتاج إلى التعاون