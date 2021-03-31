تعاون بين الزراعة والريف المصري لتوفير شتلات مبادرة «الزيتون»

قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، إنه تم توقيع عقد اتفاق بين معهد بحوث البساتين وشركة الريف المصري وذلك لتوفير شتلات بمبادرة زراعة الزيتون.وتتضمن المرحلة الأولى توفير الدعم الفني لمنتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة المغرة بمحافظة مطروح، وذلك في إطار التعاون بين مركز البحوث الزراعية وشركة الريف المصري.يأتي ذلك تفعيلا البروتوكول الموقع بين مركز البحوث الزراعية وشركة الريف المصري.