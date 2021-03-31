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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تؤكد التزامها بالتعاون مع إفريقيا خلال عضويتها بمجلس الأمن

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:13 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالتعاون مع الدول الأفريقية خلال مداولات مجلس الأمن، باعتبار أن القضايا الأفريقية تشكل غالبية جدول أعمال المجلس.. مشددة على أنه منذ تأسيس دولة الإمارات قبل 49 عامًا سعت إلى تعزيز العلاقات السياسية وتقوية التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال اجتماع ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية مع المندوبين الدائمين للدول الأفريقية لدى الأمم المتحدة؛ لتقديم لمحة عامة عن أهداف عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، بهدف تعزيز مجالات التعاون بين دولة الإمارات والدول الأفريقية على نطاق أوسع.

وقدمت الهاشمي -خلال الاجتماع- عرضًا عن الركائز الأربع لحملة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن، والتي تشمل السعي لضمان السلام، والتحفيز على الابتكار، وتعزيز الشمولية، وبناء القدرة على الصمود، واستشهدت بطرق ملموسة للتعاون مع الدول الأفريقية في هذه المجالات، مُسلطةً الضوء على الأهمية التي توليها دولة الإمارات للتعاون الإقليمي وضمان عمل مجلس الأمن بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى المنظمات الأخرى في أفريقيا.

يذكر أن دولة الإمارات مرشحة للمقعد العربي في مجلس الأمن للفترة 2022-2023 وسيتم عقد الانتخابات في 11 يونيو 2021، وقد حصلت الدولة على تزكية جامعة الدول العربية في 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ عام 2020، كما سبق لها أن شغلت عضوية مجلس الأمن في الفترة 1986-1987.

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