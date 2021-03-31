60.5 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أنه تم تسجيل 60 ألفا و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 30 مليونا و393 ألفا وحالة واحدة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - بأنه تم تسجيل 846 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 550 ألفا و967 حالة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الولايات المتحدة بلغ 50 مليونا و229 ألفا و830 شخصا.