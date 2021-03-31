إنتاج أول دفعة من مكون لقاح «سبوتنيك V» في البرازيل

قالت السفارة الروسية في البرازيل، إن الشركة البرازيلية Uniao Quimica، أنجزت إنتاج مجموعة تجريبية من المكون النشط للقاح الفيروسي الروسي "سبوتنيك V" في برازيليا.وأضافت السفارة - في بيان لها اليوم الأربعاء - " أنها بدأت هذه المرحلة من العملية في أكتوبر من العام الماضي، وهي خطوة مهمة نحو نقل التكنولوجيا لضمان إنتاج اللقاح الروسي في البرازيل".وأشارت إلى أنه سيتم تحويل كل هذه المجموعة التجريبية، إلى مركز "جاماليا" الروسي، لاجتياز إجراءات مراقبة الجودة.