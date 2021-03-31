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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

ميزة جديدة لحماية بيانات مستخدمي «Chrome» تعرف عليها

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:08 ص
Chrome
Chrome
أ ش أ
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أعلنت شركة جوجل أنها تعمل على اختبار ميزة جديدة لحماية بيانات مستخدمي متصفح Chrome عبر الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظام iOS.

وأشارت الشركة - في بيان اليوم الأربعاء- إلى أن الميزة الجديدة التي بدأت باختبارها لدى عدد محدد من أصحاب الهواتف الذكية ستمكّن مستخدمي متصفحات "Chrome" عبر الهواتف من تفعيل وضع التصفح الخفي، أي أن المستخدم سيتمكن من إقفال المتصفح وعلامات التبويب التي يستخدمها بالاعتماد على تقنيات بصمة الوجه "Face ID"أو بصمات الأصابع "Touch ID"، كي لا يتمكن غيره من الوصول إلى تلك البيانات.

وأوضحت الشركة أنه عند تفعيل هذه الميزة سيقوم المتصفح بإخفاء علامات التبويب المفتوحة بشكل تلقائي عند إغلاقه مباشرة، ولن تظهر تلك العلامات على الشاشة إلى عند تأكيد هوية المستخدم عبر التقنيات التي ذكرت سابقا.

وأضافت أنها تسعى في الفترة الأخيرة لتزويد متصفحها بالعديد من التقنيات الجديدة لاستقطاب أكبر قدر من المستخدمين وخصوصا أن المتصفحات الأخرى التابعة لمايكروسوفت أو موزيلا شهدت قفزات نوعية ملحوظة من حيث الميزات في العامين الماضيين.

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