فنزويلا توقع 12 اتفاقية تعاون مع روسيا

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن بلاده وقعت مع روسيا 12 وثيقة حول التعاون في مختلف المجالات.وأوضح مادورو، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه تم التوقيع خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في (كاراكاس) بمشاركة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات حول التعاون في المجال العسكري ومجالات الطاقة والمالية والرعاية الصحية والمواد الغذائية وكذلك في مجال توفير الأدوية واللقاحات.وأضاف بوريسوف أن بلاده وفنزويلا تقدمان نموذجا للعلاقات المثالية بين دولة عالمية عملاقة ودولة صغيرة في أمريكا الجنوبية، مؤكدا أن الجلسة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة بين الدولتين ستعقد في نهاية النصف الثاني من هذا العام.