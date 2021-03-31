مقتل وإصابة 6 أشخاص بهجوم مسلح وانفجار قنبلة في أفغانستان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادثين منفصلين بإقليمي كابيسا وساري بول.ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الشرطة شايق شوريش، قوله إن خوجة عتيق الله، عضو إدارة الأمن الوطني في إقليم كابيسا، وابن عمه قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون في المنطقة، فيما تم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.من ناحية أخرى، لقي اثنان من أفراد الجيش مصرعهما وأصيب اثنان آخران اثر انفجار سيارتهما بعد مرورها على قنبلة مزروعة على جانب الطريق فى اقليم ساري بول، ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الحادثين.