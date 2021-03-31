توزيع 9.83 مليون جرعة لقاح كورونا في إيطاليا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، إعطاء 9.83 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 245 ألفا و365 جرعة في اليوم الواحد.ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 11 شهرا لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسبوعا.