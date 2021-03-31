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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بيطرى القاهرة يسحب عينات دم لتحليلها من مرض البروسيلا بكلية الزراعة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:50 ص
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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قامت مديرية الطب البيطري بناءً على تعليمات مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وبالتعاون بين الدكتورة أماني نجم مدير إدارة مدينة نصر غرب البيطرية والمسئولين عن مزرعة كلية الزراعة بجامعة الأزهر بسحب عينات دم من الحيوانات للفحص المعملي ضد مرض البروسيلا.

وتكونت اللجنة من الدكتورة منال عبدالفتاح ودكتورة ندا ضياء الدين ودكتورة رباب يحيي ودكتورة أميرة غنيم.

وعقدت مديرية الطب البيطري ندوة في جمعية الزاوية السكنية وموضوعها عن التسمم الغذائي من المنتجات الحيوانية وأسبابه وأعراضه والوقاية منه، والإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية من فيروس كورونا.

كما قامت مدير إدارة عابدين البيطرية بعقد ندوة إرشادية في مدرسة القاضي شرف الدين التابعة لإدارة عابدين بعنوان الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان وكيفية الوقاية منها (خاصة الأمراض التي تنتقل من الأسماك)، ومنها الأمراض الطفيلية والبكتيرية التى تصيب الأسماك وتنتقل العدوى للإنسان وتسبب له مشاكل صحية عندما تؤكل نيئة أو لم يتم طهيها جيدًا، وألقت الندوة الدكتورة بسمة محمد رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.

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