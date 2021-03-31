«حصة مصر من مياه النيل خط أحمر».. تأكيد السيسى يتصدر اهتمامات صحف اليوم

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لقناة السويس وتأكيده أن المساس بحصة مصر من مياه النيل خط أحمر، كما تناولت باهتمام عددًا من أخبار الشأن المحلي."المساس بحصة مصر من النيل خط أحمر" كان عنوان الصفحة الأولى لصحيفة "الأهرام" التي ذكرت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الشكر لجميع العاملين بقناة السويس على الجهد الذي بذلوه من أجل تعويم السفينة الجانحة "إيفر جيفين" التي تسببت في إغلاق الممر الملاحي للقناة لمدة 6 أيام متواصلة.وأضافت أن الرئيس السيسي أكد، خلال زيارته، أمس، مركز التدريب والمحاكاة التابع للهيئة في محافظة الإسماعيلية، أنه كان يتابع السفينة الجانحة بشكل كامل وعلى مدار الساعة، قائلا: "قناة السويس ترسخت في أذهان التجارة العالمية في ظل الكلام الذي يقال عن بدائل. إنه مرفق عالمي و13% من حجم التجارة ينقل من خلالها، رب ضرة نافعة، قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة".وردا على سؤال أحد الإعلاميين حول المفاوضات الجارية بخصوص سد النهضة الإثيوبي، نقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي رده "إن التفاوض هو الخيار الذي اتخذته مصر منذ البداية، مشددًا على أن العمل العدائي أمر قبيح وله تأثيرات كبيرة جدا تمتد لسنوات طويلة وأن الشعوب لا تنساه"، مؤكدا أن معركة مصر هي معركة تفاوض وأن الرأي العام العالمي وكبار المسئولين في العالم يؤكدون كل يوم أن مصر جادة في مفاوضاتها تكسب أرضا جديدة في هذا الإطار، لأن كل ما نطلبه هو أمر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية التي تنظم التعامل مع المياه العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحركا إضافيا للمفاوضات في هذا الموضوع نأمل من خلاله التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل.وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أنه "لن يجرؤ أحد على أخذ نقطة مياه واحدة من مصر، واللي عايز يجرب يجرب ومحدش أبدا يقدر يتخيل أنه هيكون بعيد عن قدرتنا.. إحنا مبنهددش حد، وعمرنا ما هددنا ودائما حوارنا رشيد جدا وصبور جدا، لكن أنا بأكد إنه محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر وإلا سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، ومحدش يتصور أنه هيبقى بعيد عن قدرتنا، مشددا على أن المساس بمياه مصر خط أحمر وسيكون رد فعلنا في حالة المساس بها أمرا سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل".وخلال مؤتمر صحفي عالمي على متن إحدى القطع البحرية داخل قناة السويس، قال الرئيس السيسي إنه كان من الأهمية تأكيد عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بالرغم من أن ذلك يمثل ضغطا إضافيا على العاملين بالهيئة، مجددا التحية للعاملين بالهيئة لإنهاء الأزمة بكفاءة من أول رئيس الهيئة حتى أصغر العاملين بها، مؤكدا أن مصر لديها إدارة وفريق عمل في قناة السويس لديه خبرة 150 عاما، وعلى مدى هذه السنوات قامت قناة السويس بدور عظيم في نقل التجارة العالمية.وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان "اليوم انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن اليوم تنتهي مهلة إجراءات التصالح على مخالفات البناء التي حددها مجلس الوزراء، لافتة إلى أن وزارة التنمية المحلية كشفت عن أن المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقت، حتى أمس، 2.8 مليون طلب تصالح بحصيلة إجمالية بلغت 17 مليارًا و63 ألف جنيه.وطلبت الوزارة من المواطنين سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز لإنهاء إجراءات التصالح قبل نهاية اليوم، وطالب رؤساء المراكز التكنولوجية، بتقديم كل التسهيلات لسرعة إنهاء إجراءات طلبات التصالح خلال الساعات الأخيرة من المهلة المحددة، وشدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على سلامة الجميع.وأوضحت أن محافظة البحيرة جاءت على قائمة أكثر المحافظات طلبًا للتصالح باستقبال نحو 285 ألف طلب، تليها محافظة الشرقية 250 ألف طلب، وتعقبها محافظة القليوبية 240 ألف طلب، والمنوفية 208 آلاف طلب، والجيزة 200 ألف طلب، ومحافظة القاهرة 190 ألف طلب.وتحت عنوان "التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي للأنشطة المنزلية والصناعية والتجارية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس وزير البترول والثروة المعدنية أعلن أنه يجرى تنفيذ خطة طموح للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي، سواء الاستخدام المنزلي أو الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى مشروعات توصيل الغاز إلى محطات الوقود التموين السيارات بالغاز، وكذلك التوسع في توصيل الغاز إلى المخابز البلدية بالتنسيق مع وزارة التموين، فضلا عن مشروعات توصيل الغاز للقرى والنجوع ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة لتقديم هذه الخدمة المتميزة للمواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا.وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال رئاسة وزير البترول عبر "الفيديو كونفرانس" أعمال الجمعية العامة الشركة تاون جاس لاعتماد نتائج الأعمال العام 2020.وأضاف الملا أن "تاون جاس" من الشركات الوطنية ولها دور مهم في تحقيق خطة الوزارة التي تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لحوالي مليون ومائتي ألف وحدة سكنية خلال العام رغم تداعيات جائحة كورونا ما يساعد على توفير جانب من الدعم الموجه للبوتاجاز، وتسهم شركة تاون جاس بنحو 30٪ من هذه الخطة.وتحت عنوان "افتتاح معرض أهلا رمضان الأحد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة التموين تفتتح الأحد المقبل معارض "أهلا رمضان" بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وكبرى شركات السلاسل التجاري، لتوفير احتياجات المواطنين من سلع رمضان بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 15 % و35 % مقارنة بالأسواق.، ومن المقرر افتتاح المعرض الرئيسي في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ويستمر حتى يوم 12 أبريل، بمشاركة 164 شركة غذائية من كبرى الشركات والمصانع تعرض منتجاتها، بالإضافة إلى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية.وأكدت وزارة التموين أنه ستتم مشاركة 21 سلسلة تجارية تشمل كل السلع الأساسية واحتياجات المواطنين، مشيرة إلى أنه تم تحديد الأسعار للسلع الخاصة بشهر رمضان، حيث يتراوح سعر البلح بين 9 جنيهات و17 جنيها للكيلو والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ20 جنيها، وقمر الدين يبدأ من 23 جنيها، كما تقرر طرح شنطة رمضان من شركات المجمعات الاستهلاكية حسب طلب المواطن مؤكدا أن الشنطة الرمضانية تبدأ من 50 جنيها حتى 207 جنيهات.وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة حول الموارد المائية والري.وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة، أن أعضاء المجلس وقفوا مع الفلاح المصري، خلال مناقشتهم لمشروع القانون من خلال تخفيض الرسوم، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص أو تجديدها وغيرها من الإجراءات.وأضافت الصحيفة أن جبالي وجه الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، لاسيما في انتصارهم ووقوفهم إلى جانب الصالح العام للفلاح وتخفيف العبء عن كاهله.وأوضحت الصحيفة أن المجلس قرر إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.ووافق مجلس النواب- خلال مناقشات مشروع القانون- على العديد من التعديلات في بعض مواد القانون، حيث جرى حذف المادتين 70 و71 من مشروع القانون، وذلك بناء على طلب مقدم من الحكومة حيث طالب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بحذف المدتين، لأنه سيتم تنظيمها في قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الذي يجرى إعداده حاليا، كما تم دمج عدد من المواد من مشروع القانون، بالإضافة إلى تعديلات جوهرية في بعض نصوص المواد.وتحت عنوان "رئيس الوطنية الصحافة ومحافظ أسوان يفتتحان مكتبة دار المعارف"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن أشرف عطية محافظ أسوان استقبل، المهنس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وسعيد عبده، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين.وأوضحت الصحيفة أن اللقاء تناول وضع تصور عام لبروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة في مجال الإعلانات، لخلق موارد مالية بتعظيم الاستفادة من المواقع والزوايا الجمالية لمدينة أسوان، بجانب منح تخفيضات لإصدارات الكتب من مؤسسة دار المعارف للمكتبات بالمدارس والعاملين بالهيئات الحكومية، مع إعطاء فرصة للتقسيط المريح في هذا الاتجاه.وأعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن سعادته البالغة بوجوده في أسوان، مشيرا إلى أن المحافظة من أعرق المحافظات وأروعها ولاحظت أن هناك تغيرات كثيرة حدثت بها في الفترات الأخيرة، لذلك فكرنا في إعادة افتتاح مكتبة دار المعارف من جديد، حتى تليق بالتطوير الذي حدث، وخاصة أنني اعتبر دار المعارف قلعة الثقافة في مصر والوطن العربي، حيث إن الدار تضم أنواعا متنوعة من إصدارات مصرية وإصدارات عربية بجميع أنواعها وهذا ما تم ملاحظته داخل المكتبة عمل يليق بالمواطن الأسواني، وخاصة أن المواطن الأسواني قارئ جيد.وتحت عنوان "وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد محمود خليل الأحد"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه بعد إغلاق استمر أكثر من 10 سنوات تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، متحف "محمد محمود خليل وحرمه"، التابع لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور الأحد المقبل وبحضور نخبة من الفنانين وقيادات الوزارة والإعلاميين.ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن متحف محمد محمود خليل وحرمه يمثل أحد صور قوى مصر الناعمة ويعد إضافة ثرية للبنية الثقافية في الوطن باعتباره من أهم المواقع المتخصصة، وقال الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية إن متحف محمد محمود خليل يعد من أهم صروح الفن التشكيلي على مستوى العالم لما يضمه من مقتنيات ثمينة.