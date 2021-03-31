أوكرانيا تتخطى حاجز 11 ألف إصابة و407 وفيات بكورونا اليوم

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 11 ألفًا و226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، و407 حالات وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.وكتب وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 11 ألفا و226 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في أوكرانيا حتى 31 مارس، وعلى وجه التحديد أصيب 491 طفلًا و335 من العاملين الصحيين بكوفيد-19".وبحسب الوزير، تم تسجيل 407 حالات وفاة و6405 حالات تعاف وخمسة آلاف و558 حالة دخول للمستشفيات في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد إصابات كوفيد-19 التي سجلتها أوكرانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و674 ألفا و168 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و825 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين مليون و313 ألفًا و481 شخصًا.