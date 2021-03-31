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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

88374 إجمالي إصابات كورونا في قيرغيزستان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:18 ص
كورونا
كورونا
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سجلت قيرغيزستان، اليوم الأربعاء، 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 88 ألفا و374 إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 86 حالة شفاء من المرض، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 84 ألفا و809 حالات، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة من جراء المرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1499 حالة.

وأضاف المركز أن عدد مرضى "كورونا" ممن يتلقون العلاج داخل المستشفيات في جميع أنحاء البلاد ارتفع إلى 503 حالات؛ منهم 114 مريضًا في حالة حرجة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة القيرغيزية الأسبوع الماضي أن البلاد سوف تتلقى 150 ألف جرعة لقاحات من شركة "سينو فارم" الصينية للبدء في برامج تطعيم سكانها.

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