1663 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان ألفا و663 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 244 ألفا و981 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) المحلية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته ألفا و63 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 219 ألفا و94 حالة.وأضافت الوزارة أن 17 مصابا بالفيروس التاجي توفوا أمس الأول، فيما بلغ عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج منه حتى الآن 24 ألفًا و642 شخصا، منهم 353 مريضا في حالة حرجة ويتلقون العلاج داخل المستشفيات.