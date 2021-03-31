«الرى» تفتح باب تسجيل الشركاء والجهات الدولية في أسبوع القاهرة للمياه

أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة للمياه بوزارة الموارد المائية والري، فتح باب التسجيل للشركاء والرعاه من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدوليه الراغبة في تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية أحد الأنشطة ضمن الأسبوع الذى يعقد في أكتوبر المقبل تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، والتسجيل متاح عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي https:www.cairowaterweek.egregistrationNewcon.وأشارت اللجنة المنظمة برئاسة الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إلى تنظيم عدد من الأنشطة والمسابقات التي ستعقد خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ علي المياه للمزارعين، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب التقدم بملخصات الأبحاث لعرضها خلال المؤتمر، حيث تم توجية الدعوة لجميع الباحثين المهتمين بشكل خاص بالمجالات ذات الصلة بالمحاور الفرعية الخمسة للحدث.وأوضحت اللجنة، أنه جاري الإعلان تباعًا عن باقي الأنشطة والمسابقات الأخري والتي يمكن متابعتها من خلال الموقع الإلكتروني https:www.cairowaterweek.eg وصفحة الفيس بوك الخاصة بالأسبوع https:www.facebook.comcairowaterweek.كما صدر الإعلان الأولي للأسبوع والذي يضم معلومات مبدئية عن الإسبوع باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن تحميل الإعلان المشار إليه من خلال موقع الأسبوع.