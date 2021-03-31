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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قبل الكارثة.. حي دار السلام يخلي عقارا لخطورته على السكان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:52 ص
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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في أول تحرك من أحياء القاهرة، عقب انهيار عقار جسر السويس، أخلى حي دار السلام أحد العقارات الواقعة بها لخطورته على السكان.

قام اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي دار السلام، والإدارات المعنية بالحي، بالتنسيق مع قسم شرطة دار السلام بقياده اللواء مأمور القسم بإخلاء العقار الكائن 22 شارع الأكحل من شارع الفيوم، وذلك فور سقوط جزء من سلم العقار حفاظا على أرواح السكان الموجودين بالعقار.

وأصدر اللواء أيمن السعيد رئيس الحي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العقار، وإخطار المحافظة بالشقوق الموجودة في العقار والتي ستؤثر على سلامة بقائه.

جائت الأعمال في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالتواجد الميداني لمتابعة العقارات صاحبة الخطورة، وبناء على تعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.
قبل الكارثة.. حي دار السلام يخلي عقارا لخطورته على السكان
قبل الكارثة.. حي دار السلام يخلي عقارا لخطورته على السكان
قبل الكارثة.. حي دار السلام يخلي عقارا لخطورته على السكان
قبل الكارثة.. حي دار السلام يخلي عقارا لخطورته على السكان
قبل الكارثة.. حي دار السلام يخلي عقارا لخطورته على السكان
قبل الكارثة.. حي دار السلام يخلي عقارا لخطورته على السكان
قبل الكارثة.. حي دار السلام يخلي عقارا لخطورته على السكان
قبل الكارثة.. حي دار السلام يخلي عقارا لخطورته على السكان

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