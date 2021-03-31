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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف المنيا يلقي عظته الأسبوعية غدا وسط إجراءات احترازية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:50 ص
الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
مونيكا جرجس
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يلقي الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس، مساء غدًا، عظته الأسبوعية بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا.

وخلال عظته الأسبوعية تتخذ الكنيسة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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