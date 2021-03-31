في ذكري ميلادها.. أبرز إطلالات إيمي سمير غانم الكاجوال

بدايتها الفنية:



إطلالات إيمي سمير غانم:



من الناحية الجمالية:



تحتفل الفنانة إيمي سمير غانم اليوم 31 مارس، بعيد ميلادها.وتعتبر إيمي واحدة من أبرز الفنانات على الساحة الفنية، حيث تتمتع بأسلوب قوي في أداء الأدوار الكوميدية، وبأسلوبها الخاص والمتميز أصبحت من نجوم الصف الأول في الكوميديا.اسمها أمل سمير غانم، وهي تنتمي إلى أسرة فنية فهي ابنة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، وكانت بدايتها عام 2007، في مسرحية "ترا لم لم"، وبعدها مسرحية "رست هاوس" وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منها "بالشمع الأحمر وعريس دليفري، وهبة رجل الغرب" ومن أشهر أفلامها السينمائية، فيلم "عسل أسود، و18 يوم، وغش الزوجية، تيتة رهيبة".تتميز إطلالتها بالبساطة حيث أنها تفضل دائما الملابس الكاجوال، وهذا ما اعتدنا عليه في معظم ظهورها، وتختار دائما الملابس المريحة والتي تتناسب مع جسمها، وتفضل دائما اللون الأبيض.تفضل إيمي سمير غانم، البساطة وعدم التكلف من الناحية الجمالية، حيث أنها تعتمد دائما على تسريحة الشعر المنسدل، فهي تفضل لون شعرها الأسود الطبيعي، مع وضع القليل من المكياج الذي يبرز جمالها فقط.ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالات إيمي سمير غانم الكاجوال.