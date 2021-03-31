نائب محافظ القاهرة يتفقد تطويرات حي الأزبكية ويكرم الأمهات المثاليات

قام اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، بجولة تفقدية بمبنى حى الأزبكية، للاطلاع على أعمال التجديدات التى تمت بالحى والتي شملت تطوير الغرف ودورات المياه والواجهة الخاصة بالأبنية.كما حضر الحفل الذي أقامه حي الأزبكية بمناسبة "عيد الأم"، وكرم الأمهات المثاليات بالحى فى حضور أعضاء مجلسي النواب والشورى.جائت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بأهمية مراجعة الأعمال التطويرية بالأحياء ضمن خطتها التي كلف بها محافظ القاهرة.