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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: انخفاض طفيف في وفيات كورونا والمنحنى الوبائي ينخفض

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:33 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضا طفيفا طرأ في أعداد الوفيات بفيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات تراجعت مقارنة بالفترة الماضية، الأمر الذي يعتبر مؤشرًا جيدًا في الحالة الوبائية، مشيرة إلى أن المنحنى الوبائي لم يتسطح بعد، ولكنه آخذ بالنزول، مشددة على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.

ولفتت إلى أن هناك انخفاضا في أخذ العينات، بسبب إضراب نقابتي التمريض والأطباء، وهذا ما أدى إلى الحيلولة دون أخذ العدد الكافي من الفحوصات.

وأردفت الكيلة: "وصلنا 100 جرعة من اللقاح بتبرع من الصين، و25 ألف جرعة جديدة من لقاح استرازينيكا، وهي الدفعة الأولى التي تصل من أصل 2 مليون جرعة اشترتها الحكومة الفلسطينية.

وأكدت أن هناك تشديدا على أن تكون عملية التطعيم ضمن الشرائح التي أقرتها وزارة الصحة، لافتة إلى أن هناك اقبالا جيدا من قبل كبار السن ومرضى السرطان، فيما ستصل دفعات جديدة من اللقاحات قريبا.

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