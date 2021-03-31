ارتفاع ثقة قطاع التصنيع فى الصين إلى 51.9 نقطة خلال مارس

أظهر تقرير، صادر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، اليوم الأربعاء،، استمرار نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال مارس الحالي، وبوتيرة أسرع من الشهر السابق.وذكر المكتب أن مؤشر مديري مشتريات القطاع ارتفع، خلال الشهر الحالي، إلى 51.9 نقطة مقابل 50.6 نقطة، خلال فبراير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 51 نقطة فقط خلال الشهر الحالي.يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع.في الوقت نفسه أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى ارتفاع حاد لمؤشر ثقة مديري مشتريات قطاع الخدمات، خلال الشهر الحالي، مسجلا 56.3 نقطة مقابل 51.4 نقطة، خلال الشهر الماضي.