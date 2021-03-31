5042 إصابة جديدة بكورونا في بنجلاديش

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن السلطات في بنجلاديش سجلت 5042 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 605 آلاف و937 حالة.وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8994 حالة.مشيرة إلى أنه تم توزيع 5 ملايين و319 ألفا و679 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بنجلاديش.