10 آلاف و154 إصابة جديدة بكورونا في الأرجنتين

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أنه تم تسجيل 10 آلاف و154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و332 ألفا و765 حالة.وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 125 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 55 ألفا و736 حالة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 665 ألفا و886 شخصا.