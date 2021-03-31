اكتشاف بئر بهيكل خشبي عمره ألفي عام شمالي الصين

اكتشف علماء آثار صينيون بئرا قديما بتسعة جوانب وله هيكل خشبي يعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام، وذلك في مقاطعة شانشي شمالي الصين.وقال نائب مدير مركز إدارة التراث في المقاطعة "تشنغ هاي وي" –في تصريح اليوم- إن عمق البئر المكتشف يبلغ 9 أمتار وعرضه 4.5 متر، بينما أظهر تحليل تاريخ الأعمال الخشبية أن البئر تم بناؤه خلال الفترة من أواخر فترة الممالك المتحاربة (475-221 قبل الميلاد) إلى أوائل أسرة هان الغربية (202 قبل الميلاد - 25 بعد الميلاد).وأضاف أنه تم العثور على عدد كبير من الألواح الخشبية والشظايا في البئر، ما يشير إلى أن السور والجناح كانا في مكانهما فوق البئر في ذلك الوقت، لافتا إلى أن للاكتشاف أهمية كبيرة لتكنولوجيا البناء للآبار القديمة والبحث عن الهياكل الخشبية المبكرة.