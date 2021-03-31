رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

28076 إجمالي إصابات كورونا في الكونغو الديمقراطية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:17 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
سجلت الكونغو الديمقراطية، 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 28 ألفا و76 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الكونغولية، وفقا لصحيفة (ديجتال كونغو) المحلية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 743 حالة بعد تسجيل أربع وفيات خلال الساعات الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 25 ألفا و444 حالة، بينما بلغت حصيلة عدد الحالات النشطة ألفا و889 حالة.

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

السيسي: «محدش هياخد نقطة ميّة من مصر.. رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة كلها»

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اكتشاف بئر بهيكل خشبي عمره ألفي عام شمالي الصين

«ديلى ميل»: 6 نجوم على رادارات جوارديولا لخلافة أوجويرو

جوارديولا: أوجويرو أسطورة ولا يمكن الاستغناء عنه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 31-3-2021

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى

وبينار حول اليوم العالمى للسعادة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

مصر والفلبين ضمن مبادرة علاقات ثقافية بالأعلى للثقافة.. الليلة

ياسمين فؤاد: الحفاظ على البيئة يحتاج إلى التعاون