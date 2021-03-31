28076 إجمالي إصابات كورونا في الكونغو الديمقراطية

سجلت الكونغو الديمقراطية، 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 28 ألفا و76 إصابة.وذكرت وزارة الصحة الكونغولية، وفقا لصحيفة (ديجتال كونغو) المحلية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 743 حالة بعد تسجيل أربع وفيات خلال الساعات الماضية.وأشارت إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 25 ألفا و444 حالة، بينما بلغت حصيلة عدد الحالات النشطة ألفا و889 حالة.