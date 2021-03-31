1072 إصابة جديدة بكورونا فى بوليفيا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بوليفيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 271 ألفا و419 حالة.وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و239 حالة.مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بوليفيا بلغ 88 ألفا و718 شخصا.