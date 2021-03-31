اليمن لمجلس الأمن: الحوثيون وفروا ملاذات أمنة للقاعدة وداعش

أفادت مذكرة من الحكومة اليمنية لمجلس الأمن تتهم الحوثيين بالتعاون مع القاعدة وداعش.وقالت الحكومة اليمنية لمجلس الأمن: "الحوثيون وفروا ملاذات آمنة لعناصر من القاعدة وداعش، وأفرجوا عن 252 سجينا من عناصر القاعدة، بينهم أحد مخططي الهجوم على السفينة يو اس اس كول".وأضافت الحكومة اليمنية لمجلس الأمن: "الجيش الوطني أسر عناصر من القاعدة قاتلوا مع الحوثيين"، مؤكدة على أن عناصر من داعش قاتلت في صفوف الحوثيين وأن 55 من عناصر القاعدة في صنعاء تحت رعايتهم.