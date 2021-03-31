اليمن لمجلس الأمن: الحوثيون وفروا ملاذات أمنة للقاعدة وداعش
الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:08 ص
أمينة ذكىطباعة
أفادت مذكرة من الحكومة اليمنية لمجلس الأمن تتهم الحوثيين بالتعاون مع القاعدة وداعش.
وقالت الحكومة اليمنية لمجلس الأمن: "الحوثيون وفروا ملاذات آمنة لعناصر من القاعدة وداعش، وأفرجوا عن 252 سجينا من عناصر القاعدة، بينهم أحد مخططي الهجوم على السفينة يو اس اس كول".
وأضافت الحكومة اليمنية لمجلس الأمن: "الجيش الوطني أسر عناصر من القاعدة قاتلوا مع الحوثيين"، مؤكدة على أن عناصر من داعش قاتلت في صفوف الحوثيين وأن 55 من عناصر القاعدة في صنعاء تحت رعايتهم.
وقالت الحكومة اليمنية لمجلس الأمن: "الحوثيون وفروا ملاذات آمنة لعناصر من القاعدة وداعش، وأفرجوا عن 252 سجينا من عناصر القاعدة، بينهم أحد مخططي الهجوم على السفينة يو اس اس كول".
وأضافت الحكومة اليمنية لمجلس الأمن: "الجيش الوطني أسر عناصر من القاعدة قاتلوا مع الحوثيين"، مؤكدة على أن عناصر من داعش قاتلت في صفوف الحوثيين وأن 55 من عناصر القاعدة في صنعاء تحت رعايتهم.