102 إصابة جديدة بكورونا فى سريلانكا

سجلت السلطات الصحية في سريلانكا 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 92 ألفا و103 حالات على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "دايلي نيوز" السريلانكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء أن حصيلة الوفيات بلغت 566 حالة، عقب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الماضية.وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغ ألفين و647 حالة على مستوى البلاد، بينما تعافي 176 حالة، أمس، ليبلغ العدد الإجمالي 89 ألفا و90 حالة.