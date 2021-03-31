17 ألف إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، تسجيل 17 ألفا و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار المعهد على صفحته الإلكترونية، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تسجيل 249 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 76 ألفا و342 حالة وفاة.يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت، حتى الآن، أكثر من مليونين و808 آلاف و873 إصابة، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 210 آلاف و700 حالة.