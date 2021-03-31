1206 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، 1206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها ثماني حالات وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلوتاد ارتفع إلى 159 ألفا و149 حالة، تعافى منها 145 ألفا و293 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 10 آلاف و397 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1589 حالة بعد تسجيل 12 حالة جديدة.