«خط أحمر جديد» و«عيد قناة السويس» أبرز مقالات الصحف

تناول كتاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وعلى رأسها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المساس بحصة مصر من مياه النيل "خط أحمر"، والاحتفال بإنجاز الأبطال العاملين في قناة السويس، الذين استطاعت مصر بقدراتهم تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيڤر جيڤين»، في وقت قياسي، وبدون خسائر تذكر.ففي مقاله بصحيفة "الجمهورية" وبعنوان "خط أحمر جديد" قال الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الصحيفة إن "رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي جـاءت من قلب قناة السويس واضحة وجلية.. عن عظمة وقيمة ومكانة مصر وقناة السويس.. وكيف كان العالم يحبس أنفاسه.. حيث بعث الرئيس أيضا برسائل واضحة عن مياه النيل ووصف المساس بها بـ (الخط الأحمر).. وأن ذلك سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل".وأضاف الكاتب "جاءت رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي العالمي.. الذي عقد بمناسبة عودة الملاحة بقناة السويس بعد "ملحمة" النجاح في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في منتهى القوة والحسم والوضوح، والأمل والتفاؤل.. وأكدت أن هـذا الوطن العظيم غني بأبنائه وقدراته وإمكانياته وخبراته، وبشموخه وإنجازاته ونجاحاته.. وأنه مـاض في مسيرته نحو بناء الدولة الحديثة وتحقيق آمال وتطلعات الشعب في مستقبل أفضل.. بفضل رؤية ثاقبة تمضي في تحد وعزم وإصرار على وضع مصر في المكانة اللائقة".وأردف توفيق قائلا: " أعتقد أن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي مزلزل.. ووصل إلى الجميع.. وحذر من المساس بنقطة مياه واحـــدة مـن حصة مـصـر.. وجـاءت الرسائل واضحة لا لبس فيها.. نريد حقنا طبقا للقوانين والمعايير الدولية بشأن الأنهار العابرة للحدود، وبالتفاوض.. لكن مياه النيل (خط أحمر).. والخط الأحمر.. جاء بعد العديد من التصريحات عن أن مياه النيل مسألة وجودية.. وقضية حياة.. وغيرها.. لكن بالأمس الرسالة والمعنى أكثر وضوحا".ولفت الكاتب إلى أن الرئيس السيسي تناول أيضا خلال المؤتمر الصحفي العالمي بمناسبة عـودة واستئناف الملاحة بقناة السويس الإنجازات والنجاحات والمشروعات المصرية العملاقة فيما يتعلق بـ6 موانئ عالمية منها اثنتان يتم افتتاحهما خلال أسابيع قليلة و4 موانئ يتم الانتهاء منها خلال عامين، بالإضافة إلى دلتا النيل الجديدة على مساحة مليون فدان.وفي عموده "صندوق الأفكار" وتحت عنوان "عودة الابتسامة" قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام": " عادت الابتسامة إلى وجوه كل أبناء الشعب المصري، أمس الأول، حينما بدأت الأخبار تتوالى بنجاح جهود تعويم السفينة البنمية «إيفرجيفن»، بعد أيام، حبس العالم فيها أنفاسه، عقب توقف حركة الملاحة في قناة السويس، نتيجة «جنوح السفينة»، وتعطيلها حركة الملاحة العالمية".وأضاف الكاتب أن قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم في العالم، والذي يستحوذ على «نصيب الأسد» من حركة التجارة العالمية، لموقعها الإستراتيجي، وتكلفتها الاقتصادية الملائمة للتجارة العالمية، واختصارها الوقت بسبب موقعها المتميز، والفريد.وأفاد بأنه من الطبيعي أن تَعَطُلْ السفن ليس له علاقة بالممر المائي، وحتى لا نستبق النتائج، فمن المتوقع، خلال الفترة القليلة المقبلة، أن تكشف التحقيقات كل الملابسات الفنية المتعلقة بهذا الخلل المفاجئ الذي حدث للسفينة.وأشار الكاتب إلى أنه بغض النظر عن الأسباب والنتائج، فقد أظهر الحادث معدن الشعب المصري العظيم، الذي اجتمع على قلب رجل واحد، وأثبت مدى حبه لوطنه، ولهذا كانت «الفرحة» طبيعية، وتلقائية، لدرجة أن الكثيرين كانوا يتبادلون التهاني بنجاح جهود تحريك السفينة.وأكد سلامة أن الحادث كشف عن «جاهزية» هيئة قناة السويس، وكفاءتها في إدارة الأزمة، فقد نجحت، بجهودها، وإمكاناتها الذاتية، في وضع كل السيناريوهات اللازمة لمعالجة الأزمة، ودخلت الحفارات والقاطرات التابعة للهيئة في سباق التحدي، ورغم ضخامة السفينة، وحمولتها غير العادية، استطاع رجال القناة كسب التحدي، وأثبتوا للبشرية كلها أن الأحفاد ليسوا أقل كفاءة من الأجداد، الذين صنعوا إنجاز حفر القناة بدمائهم، وجاء الأحفاد ليحافظوا على هديتهم للعالم، وأضافوا قناة جديدة، لتصبح أهم ممر ملاحي عالمي على الإطلاق.أما الكاتب الصحفي مرسي عطا الله فقال في عموده (كل يوم) بصحيفة (الأهرام)، وتحت عنوان (قناة بن جوريون.. ومياه النيل) إن: " قد توقفت أمس، بالتقدير والتأمل، أمام حكمة الرئيس السيسي وهو يرد على سؤال حول ما يتردد عن مشروع قناة بن جوريون بكل هدوء وثبات، مؤكدا أن مصر لا تمانع في حق أحد أن يخطط لخدمة مصالحه، لكن الأهم هو مسئوليتنا في أن نحتفظ بقناة السويس – من خلال استمرار تطويرها – لكي تظل فوق المنافسة المشروعة في حركة النقل الدولية".وأفاد الكاتب بأنه بمثل هذا الثبات والهدوء جاء رد الرئيس السيسي على سؤال يتعلق بمخاطر أزمة السد الإثيوبي في حال استمرار امتناع إثيوبيا عن التوصل لاتفاق ملزم ومحدد بشأن ملء وتشغيل السد، وقال الرئيس بوضوح وإيجاز: إن مصر لن تسمح بالمساس بأي نقطة من المياه وإنه لا ينبغي فهم كلامه كتهديد أو وعيد ولكن أي نقصان في حصة مصر من المياه يضعنا أمام خيارات تؤثر في أمن واستقرار المنطقة بأسرها.ولفت إلى أنه في ظل هذه المخاطر والتحديات سواء ما يتعلق بالسد الإثيوبي أو بالونات القناة الملاحية الإسرائيلية يكشف الرئيس السيسي عن إصرار مصر على المضي في تطوير المجتمع الريفي إنتاجا ومعيشة وبنية أساسية، بالتوازي مع إنشاء دلتا زراعية جديدة في صحراء مصر الغربية، لزراعة مليون ونصف المليون فدان في غضون عامين على الأكثر.. قائلا (الكاتب): " ما أعظم الأوطان عندما يكون القائمون على شئونها كبارا مثلها!".وفي عموده (هوامش حرة) بصحيفة "الأهرام" وبعنوان "عيد قناة السويس" قال الكاتب الصحفي فاروق جويدة: "ربما تكون الأحداث الأخيرة في قناة السويس فرصة لأن تستعيد مكانتها في قلوب المصريين.. لم يذكرها أحد منذ الاحتفالية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي عند انتهاء التفريعة الجديدة من يومها لم نذكر القناة إلا عند إعلان دخل القناة.. وحتى في هذه المناسبة لا يتجاوز الأمر عدة سطور في جريدة أو دقائق على الشاشة".وأضاف الكاتب: " لا نعتقد أن هناك يوما يحتفل فيه المصريون بقناة السويس مثل عشرات الأيام المخصصة في أجندة الاحتفالات المصرية.. ولا يوجد يوم لتكريم العاملين فيها سواء من انتهت خدمتهم أو انضموا إلى الإدارة فيها".ولفت إلى أنه منذ سنوات قام بزيارة متحف عن قناة السويس في باريس يجمع كل تاريخ هذه المعجزة التي بناها أجدادنا منذ عشرات السنين بالدم والأرواح.. مشيرا إلى أنه كان هناك مشروع لإقامة متحف في مدينة السويس عن قناة السويس وعرضت فرنسا تقديم الدعم المادي بما في ذلك مئات الصور والمعدات والوثائق.. متسائلا عن مصير هذا العرض وإلى أين وصل?!.وأعرب عن أمله في أن نعيد قناة السويس إلى الذاكرة المصرية مرة أخري.. ونقيم يوما نحتفل فيه بالقناة يسمى عيد القناة وأن نكرم العاملين فيها.. قائلا: "إذا كانت القناة قد غابت كثيرًا عن وجدان مصر فقد جاء الوقت لكي نستردها مرة أخرى.. مطلوب عيد لقناة السويس ليس أقل من أن نحتفل بها ونكرم رموزها مثل الفريق مهاب مميش والفريق أسامة ربيع.. إنها نهر الخير الذي تدفق في ربوع الوادي عشرات السنين وليس أقل من الوفاء والعرفان".وفي عموده (إنها مصر) بصحيفة "الأخبار" وبعنوان "تحية للرجال" قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "هم أبناء وأحفاد المرشدين الأحرار الذين أداروا قناة السويس بعد تأميمها سنة 1956، وكان العالم كله ينتظر فشل الرجال في مهمتهم الصعبة.. وهم الذين تحملوا المشقة لتعويم السفينة الجائحة، وصمدوا وصبروا وتسلحوا بالهمم والخبرة، ووضعوا كافة السيناريوهات للتعامل مع الأزمة.. تحية للرجال والخزي لقنوات الشماتة والغل والحقد التي انتظرت الفشل، وظلت تهلل على تسريبات سوداء، تحطمت على أسطورة النجاح".وأضاف الكاتب: "الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها وهيبتها في المجتمع الدولي، لأنه يحترم الجميع فيحترمه الجميع، ولأن بلاده ترتفع فوق الصغائر والمؤامرات، فتتجنب الصغائر والمؤامرات، ولا تدس أنفها في شئون الغير ولا تسمح لأحد بالتدخل في شئونها، ولأنه يسعى لتعظيم قوة بلاده في الداخل، وتقوية جيشها وتحديثه وتطويره، فأصبح "من يفكر" يعمل لمصر ألف حساب".وأكد أن مصر خرجت من الصراعات الدامية التي تجتاح دول المنطقة، ولم تتلوث يداها بقطرة دماء، وعندما أراد المعزول وجماعته الزج بها في حرب دينية ضد الأشقاء في سوريا، تصدى لهم الجيش والشعب، فنحن ندافع عن الأشقاء ولا نتورط في إراقة دماء الأشقاء.وفي عموده (بدون تردد) في صحيفة "الأخبار" وبعنوان "أبطال القناة.. شكرا" قال الكاتب الصحفي محمد بركات: " بتوفيق من الله عز وجل.. وبجهد فائق ومكثف من الرجال الأبطال العاملين في قناة السويس، استطاعت مصر التغلب على مشكلة وأزمة سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيڤر جيڤين»، التي كانت جانحة في المجرى الملاحي للقناة، ونجحت في تعويم السفينة بوقت قياسي، وبدون خسائر تذكر".وأضاف: "في ملحمة مصرية خالصة من الجهد الهائل والعمل الشاق والمتواصل ليل نهار، استمر رجال هيئة القناة المهرة وقيادتهم الحكيمة والواعية، في بذل كل ما يملكون من خبرة متراكمة ومهارة بالغة وكفاءة واضحة طوال الستة أيام، التي استغرقتها الأزمة حتى كللت جهودهم بالنجاح وتم تحرير السفينة".وأكد الكاتب الصحفي أنه لذلك كان رد الفعل الطبيعي والتلقائي لكل المصريين هو الفرحة الغامرة والفخر الشديد بما تم إنجازه وبالنجاح الذي تحقق بأيد مصرية محبة لوطنها، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي كان يتابع بكل الاهتمام والقلق ما تقوم به مصر، لإنهاء جنوح السفينة وإعادة عمل المجرى الملاحي للقناة في خدمة التجارة العالمية.وشدد على أنه في هذا الإطار جاءت زيارة الرئيس السيسي لهيئة قناة السويس بالأمس، كرد فعل طبيعي وتلقائي من رئيس كل المصريين، والمتحمل الأول للمسئولية بالدولة المصرية.. وذلك لنقل شكر وتقدير كل المصريين للعاملين الأبطال في هيئة القناة، على ما بذلوه من جهد مكثف وعمل عظيم، أدى إلى نجاح مصر في إنهاء أزمة السفينة الجانحة، وكانوا على مستوى المسئولية والثقة، رغم التعقيدات الفنية والظروف الصعبة التي أحاطت بالأزمة كلها.. من أجل ذلك كان الشكر مستحق والتقدير أيضا مستحق من كل المصريين ورئيسهم في المقدمة.أما الكاتب الصحفي جلال عارف قال في عموده (في الصميم) بصحيفة "الأخبار": " اليوم.. نحن نحتفل بالأداء المصري الرائع في أزمة السفينة الجانحة «إيڤرجرين» إننا نعتز بأن رجالنا كانوا على قدر المسئولية وأنهم انتصروا على كل العقبات بإرادة وطنية صلبة، وبخبرة السنين التي قدموا فيها على الدوام نموذجا في الإدارة الناجحة التي استحقت تقدير العالم واطمئنانه على أن هذا المرفق العالمي في يد مصرية أمينة وحريصة على مصالح العالم بقدر حرصها على إعلاء الإرادة الوطنية التي تفرض على الدوام أن يكون القرار مصريا، وأن يتم الإنجاز بأيدي المصريين القادرين في أصعب الظروف على تقديم الأفضل وتحقيق ما يبدو صعبا أو مستحيلا".وأكد أن قناة السويس تظل عنوانا مصريا خالصا يقدم للعالم الممر المائي الأهم والأكثر أمانا، ويقدم لنا النموذج الأفضل في تحمل المسئولية وفي الإدارة الناجحة التي استطاعت على مدى السنين أن تتجاوز كل الأزمات وأن تحافظ على مكانة هذا المرفق العالمي، وأن تتجاوز كل التحديات بسواعد المصريين وبإرادة وطنية تعرف جيدا ماذا تمثل القناة لمصر وماذا ينتظر العالم منها.