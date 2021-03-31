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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحف تبرز الجهود المصرية في نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:57 ص
السفينة الجانحة بقناة
السفينة الجانحة بقناة السويس
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أكدت صحيفة "الأهرام" أنه إذا نظرنا بتمعن في التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في الإسماعيلية عن أزمة السفينة "إيفرجيفن"، سنجد أن مصر خرجت من هذه الأزمة، أقوى وأفضل.. مشيرة إلى أنه على الرغم من أن العالم حبس أنفاسه لعدة أيام مع تعطل حركة التجارة العالمية نتيجة جنوح السفينة، لأسباب لا علاقة لمصر بها، فإن جميع المصريين كانوا طوال أيام الأزمة، على ثقة كاملة في أن هذا الموقف الصعب سيمر.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء بعنوان (قناة السويس.."رب ضارة نافعة"): "ولم تكن لهذه الأزمة أن تحل بهذه الطريقة التي أبهرت العالم إلا بهذا المزيج المصري العبقري الرائع الذي يجمع بين التخطيط الجيد، والاستعداد والجاهزية المستمرة، فضلا عن عمل وجهد وعطاء الرجال بجانب النيات المخلصة".

وأفادت الصحيفة بأن الرئيس كان محقا عندما قال خلال تفقده مركز التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية أمس إن الأقدار "بتعمل أفعالها".. وأن "رب ضارة نافعة"، مشيرا إلى أن قناة السويس ترسخت بالفعل في أذهان التجارة العالمية كمرفق عالمي، تمر من خلاله 13% من حجم التجارة، وهو ما يجعلها قناة قادرة، وباقية، ومنافسة.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها، مؤكدة أن منظومة "العبقرية" المصرية ستظل محل ثقة وقادرة على تحقيق المستحيل، الآن وغدا، وفي كل عصر".


أكدت صحيفة "الجمهورية" أن أنظار العالم بأسره توجهت إلى قناة السويس في إعجاب وانبهار بنجاح الجهود المصرية في إنهاء أزمة السفينة الجانحة وإعادة حركة الملاحة للقناة إلى طبيعتها رغم كل التحديات.

وأضافت في افتتاحيتها اليوم الأربعاء بعنوان "ملحمة وطنية في حب مصر" أن نجاح تعويم السفينة وإعادة فتح المجرى الملاحي لم يكن يتحقق إلا بسواعد مصرية وبإرادة صلبة وإصرار خالص".

وأفادت بأن هذه الملحمة الوطنية سوف تخلد كمشهد مضيء في تاريخ قناة السويس الممتد لأكثر من 150 عاما لما تتضمنه من جهد وتحد على عدة أوجه.. خاصة أن السفينة يبلغ طولها 400 متر وعملية التعويم ليست هينة أو سهلة وتحتاج جهدًا مضاعفًا.. وهو ما تم بأعلى التقنيات وأقصى جهد وخبرة ممكنة حتى تمت العملية بنجاح كبير، إن هذه الملحمة البطولية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للقناة.. إن قناة السويس سوف تظل الأهم والأقل تكلفة والأكثر أمنًا وتأثيرًا في مجريات حركة التجارة العالمية.

وشددت الصحيفة على أن جهود الدولة لا تتوقف من أجل مواكبة التطور التكنولوجي في عمليات التشغيل والاتصالات والإدارة وتداول المعلومات وتطوير المجرى الملاحي كي يواكب كافة التطورات التي تمر بها الأساطيل البحرية التجارية.

واختتمت افتتاحيتها بأن "إرادة المصريين وحبهم لوطنهم وقدرتهم وقوتهم على مواجهة التحديات هي كلمة السر في التعامل مع الشدائد وتجاوز التحديات".

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