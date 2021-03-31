رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مخللات فاسدة خلال حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:18 ص
حملة تموينية
حملة تموينية
البحيرة معوض هويدى
طباعة
نفذت مديرية التموين، والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة، المحاسب مجدى الخضر، وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على كل ما يمس حياة المواطن والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة والتربح غير المشروع، ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن مكان ضبط لصناعة المخلل وتم والتحفظ على 15طن مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و35 شيكارة ملح طعام خشن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

كما تم ضبط والتحفظ على 960 لتر خل غذائي مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها،وتم ضبط والتحفظ على 57 عبوة منشط جنسي مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وتم ضبط أحد المخابز البلدية قام صاحبه بالتصرف في عدد 10 شكائر دقيق بلدى مدعم وبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع.

تم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية

موضوعات متعلقة

«متحرش المعادى»: «أنا حاجج بيت ربنا مرتين.. والبنت كانت هتسرقنى»

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

المتهم بالتحرش بطفلة المعادى: «زوجتى موجودة.. وعملت 27 عمرة»

أسرة «فتاة الساطور» تكشف حقيقة تقدم الجانى لخطبتها


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اكتشاف بئر بهيكل خشبي عمره ألفي عام شمالي الصين

«ديلى ميل»: 6 نجوم على رادارات جوارديولا لخلافة أوجويرو

جوارديولا: أوجويرو أسطورة ولا يمكن الاستغناء عنه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 31-3-2021

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى

وبينار حول اليوم العالمى للسعادة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

مصر والفلبين ضمن مبادرة علاقات ثقافية بالأعلى للثقافة.. الليلة

ياسمين فؤاد: الحفاظ على البيئة يحتاج إلى التعاون