ضبط مخللات فاسدة خلال حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين، والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة، المحاسب مجدى الخضر، وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على كل ما يمس حياة المواطن والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة والتربح غير المشروع، ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن مكان ضبط لصناعة المخلل وتم والتحفظ على 15طن مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و35 شيكارة ملح طعام خشن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.كما تم ضبط والتحفظ على 960 لتر خل غذائي مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها،وتم ضبط والتحفظ على 57 عبوة منشط جنسي مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وتم ضبط أحد المخابز البلدية قام صاحبه بالتصرف في عدد 10 شكائر دقيق بلدى مدعم وبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع.تم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.